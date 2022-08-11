Глава МИД Латвии заявил, что получившие гражданство РФ должны покинуть страну

22 июля партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, в котором предусматривается распространение упрощенного получения гражданства России для жителей Литвы, Эстонии и Латвии. В пояснительной записке к документу написано, что на фоне агрессии к русскоязычному населению число желающих получить российское гражданство многократно растет. В том числе, уточняется в записке, дискриминация русскоговорящего населения наблюдается в странах Прибалтики.