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Глава МИД Латвии заявил, что получившие гражданство РФ должны покинуть страну

Ведомости

Жители Латвии, которые примут решение получить гражданство России, вынуждены будут покинуть страну, написал в своем Twitter глава министерства иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — сказал он.

Такая мера будет может быть принята Латвией в случае, если Россия примет законопроект об упрощенном получении гражданства для жителей Прибалтики. В данный момент в Латвии проживают порядка 50 000 граждан России.

Ранее Сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружие властям Сирии.

22 июля партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, в котором предусматривается распространение упрощенного получения гражданства России для жителей Литвы, Эстонии и Латвии. В пояснительной записке к документу написано, что на фоне агрессии к русскоязычному населению число желающих получить российское гражданство многократно растет. В том числе, уточняется в записке, дискриминация русскоговорящего населения наблюдается в странах Прибалтики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных