Глава МИД Латвии заявил, что получившие гражданство РФ должны покинуть страну
Жители Латвии, которые примут решение получить гражданство России, вынуждены будут покинуть страну, написал в своем Twitter глава министерства иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — сказал он.
Такая мера будет может быть принята Латвией в случае, если Россия примет законопроект об упрощенном получении гражданства для жителей Прибалтики. В данный момент в Латвии проживают порядка 50 000 граждан России.
Ранее Сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружие властям Сирии.
22 июля партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, в котором предусматривается распространение упрощенного получения гражданства России для жителей Литвы, Эстонии и Латвии. В пояснительной записке к документу написано, что на фоне агрессии к русскоязычному населению число желающих получить российское гражданство многократно растет. В том числе, уточняется в записке, дискриминация русскоговорящего населения наблюдается в странах Прибалтики.
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