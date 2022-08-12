В Запорожской ВГА заявили об обстреле ЗАЭС «западными управляемыми снарядами»
Запорожскую АЭС обстреливали управляемыми снарядами западного производства. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24».
«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые: они летят туда, куда их отправляли», — подчеркнул Рогов (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что один из снарядов упал в «10 метрах от площадки хранения ядерного топлива». Рогов отметил, что скоро ВГА предоставит доказательства атаки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». Атаки продолжились 7 и 11 августа. Вчера украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы.
Также генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.
11 августа по запросу России состоялось заседание Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
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