Газета
Политика

Финляндия и Эстония могут создать единую систему противоракетной обороны

Ведомости

Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании единой системы противоракетной обороны (ПРО), которая может закрыть Финский залив от российских военных кораблей, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

Об этом он заявил по итогам переговоров с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. «Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», – рассказал Певкур.

По словам министра обороны Эстонии, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Балтийское море станет внутренним для Североатлантического альянса, и это «изменит ситуацию по сравнению с тем, что есть сегодня».

Певкур пояснил, что Эстония осенью 2022 г. – в начале следующего года разработает для себя новый план обороны, и этот план должен быть интегрирован с аналогичным планом Финляндии. «Мы понимаем, что регион Балтийского моря – это зона общей обороны», – добавил он.

О том, что Балтийское море станет внутренним «бассейном» НАТО, в июле заявил президент Польши Анджей Дуда, эту позицию он обозначил на открытии заседания Совета национальной безопасности республики. Его поддержал вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на заявление президента Польши предложил подарить ему карту. «Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», – сказал Алиханов «РИА Новостям».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «мечтать не вредно». «Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться «внутренним» для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще», – сказала она.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: Медведев ответил на заявление Столтенберга о недопустимости победы России на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных