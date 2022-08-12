Финляндия и Эстония могут создать единую систему противоракетной обороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «мечтать не вредно». «Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться «внутренним» для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще», – сказала она.