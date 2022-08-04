Медведев ответил на заявление Столтенберга о недопустимости победы России на Украине
Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны и нельзя допустить, чтобы Россия победила.
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.
Ранее сегодня Столтенберг заявил, что происходящее на Украине ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России. Киев в ответ на операцию разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
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