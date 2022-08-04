Медведев ответил на заявление Столтенберга о недопустимости победы России на Украине

Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны и нельзя допустить, чтобы Россия победила.