Медведев опубликовал карту Европы, где Украина занимает только Киевскую область
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале карту Европы, на которой большая часть Украины принадлежит другим государствам. По его словам, так раздел страны видят западные аналитики.
На опубликованной Медведевым картинке семь областей отходят Польше, одна – Венгрии, две – Румынии и 13 областей и Крым – России. Таким образом, Украина будет представлять собой только Киевскую область. «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», – подписал карту зампред Совбеза. На второй опубликованной карте Украина полностью восстановлена в границах до 2014 г. «В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны», – отметил Медведев.
Глава минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разработать план взятия под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Резников отметил, что численность вооруженных сил Украины достигает 700 000 человек, в общей сложности к участию в боевых действиях может быть привлечено около 1 млн человек вместе с нацгвардией Украины, полицией и пограничниками.
12 июля представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной Зеленским по освобождению юга. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пояснил, что для контрнаступления украинским войскам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин.
20 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. Лавров уточнил, что теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. На следующий день Медведев также сказал, что войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире».