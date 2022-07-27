Медведев опубликовал карту Европы, где Украина занимает только Киевскую область

20 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. Лавров уточнил, что теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. На следующий день Медведев также сказал, что войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире».