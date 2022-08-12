Чехия инициирует обсуждение запрета на визы для россиян в конце августа

В тот же день Эстония стала первой страной ЕС, ограничившей въезд россиян. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем российским студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях, говорится в заявлении МИДа.