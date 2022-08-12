Чехия инициирует обсуждение запрета на визы для россиян в конце августа
Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, инициирует обсуждение со странами — членами объединения запрет на выдачу шенгенских виз для россиян в конце августа, передает агентство France Press (AFP) со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.
«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами — членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России», — отметил Липавский.
10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России.
11 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, простые граждане России не несут ответственности за действия российских властей на Украине.
В тот же день Эстония стала первой страной ЕС, ограничившей въезд россиян. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем российским студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях, говорится в заявлении МИДа.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.