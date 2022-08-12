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Чехия инициирует обсуждение запрета на визы для россиян в конце августа

Ведомости

Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, инициирует обсуждение со странами — членами объединения запрет на выдачу шенгенских виз для россиян в конце августа, передает агентство France Press (AFP) со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.

«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами — членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России», — отметил Липавский.

10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России.

11 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, простые граждане России не несут ответственности за действия российских властей на Украине.

В тот же день Эстония стала первой страной ЕС, ограничившей въезд россиян. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем российским студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях, говорится в заявлении МИДа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных