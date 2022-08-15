Зеленский уволил начальников спецслужб в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Сергея Зайца, а также глав управлений СБУ Львовской и Тернопольской областях Юрия Борейчука и Артема Бондаренко.
Бондаренко при этом был назначен на пост начальника главного управления ведомства отдельным указом.
В конце мая Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, пояснив, что тот с первых дней боевых действий работал не на защиту города, а думал только о себе лично. Кроме Дудина Зеленский также поменял руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской и Сумской областях.
17 июля Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Рада поддержала постановления Зеленского об увольнении Баканова и Венедиктовой.
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