Зеленский уволил начальников спецслужб в трех областях Украины

В конце мая Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, пояснив, что тот с первых дней боевых действий работал не на защиту города, а думал только о себе лично. Кроме Дудина Зеленский также поменял руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской и Сумской областях.