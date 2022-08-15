Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября
Верховная рада поддержала ранее внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента страны Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 г. Также Рада поддержала утверждение указа о «Продлении срока проведения общей мобилизации», – написал он.
По словам Железняка, «за» по обоим указам проголосовало 328 депутатов.
Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», который Зеленский внес в парламент 12 августа, с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом – «О продлении сроков проведения общей мобилизации».
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.