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Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября

Ведомости

Верховная рада поддержала ранее внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента страны Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 г. Также Рада поддержала утверждение указа о «Продлении срока проведения общей мобилизации», – написал он.

По словам Железняка, «за» по обоим указам проголосовало 328 депутатов.

Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», который Зеленский внес в парламент 12 августа, с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом – «О продлении сроков проведения общей мобилизации».

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных