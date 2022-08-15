Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября

Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», который Зеленский внес в парламент 12 августа, с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом – «О продлении сроков проведения общей мобилизации».