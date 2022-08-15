В Госдуму внесли законопроект о выплатах пособий для семей с детьми к 1 сентября

В июле стало известно, что ПФР к началу лета принял 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. На 24 июля решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие, однако из них одобрено лишь 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок.