В Госдуму внесли законопроект о выплатах пособий для семей с детьми к 1 сентября
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает выплаты семьям с детьми к 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В пояснительной записке к документу объясняется, что выплаты смогут получать семьи, в которых дети обучаются «по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ». Выплаты будут проводиться ежегодно.
Деньги будут выплачиваться семьям с детьми до 18 лет, предполагаемая сумма выплаты составит 21 800 руб. для обычных семей, для малоимущих — 34 600 руб., для малоимущих студентов — 23 200 руб., рассказала один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем Telegram.
Лантратова отметила, что сейчас существенно выросли цены на школьные принадлежности, в числе которых дневники, тетради, учебники и др. «А ведь это только часть расходов. Помимо этого ребенку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и т. д.», — добавила она.
В июле стало известно, что ПФР к началу лета принял 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. На 24 июля решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие, однако из них одобрено лишь 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок.
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