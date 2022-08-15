Газета
Политика

В Госдуму внесли законопроект о выплатах пособий для семей с детьми к 1 сентября

Ведомости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает выплаты семьям с детьми к 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к документу объясняется, что выплаты смогут получать семьи, в которых дети обучаются «по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ». Выплаты будут проводиться ежегодно.

Деньги будут выплачиваться семьям с детьми до 18 лет, предполагаемая сумма выплаты составит 21 800 руб. для обычных семей, для малоимущих — 34 600 руб., для малоимущих студентов — 23 200 руб., рассказала один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем Telegram.

Лантратова отметила, что сейчас существенно выросли цены на школьные принадлежности, в числе которых дневники, тетради, учебники и др. «А ведь это только часть расходов. Помимо этого ребенку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и т. д.», — добавила она.

В июле стало известно, что ПФР к началу лета принял 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. На 24 июля решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие, однако из них одобрено лишь 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных