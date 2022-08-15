Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН

29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле тюрьмы в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в результате погибли более 50 человек. О том, что ООН запустит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, Гутерриш заявил 3 августа на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.