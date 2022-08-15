Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщили в Telegram-канале российского министерства.
Основной темой для обсуждения стали условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также Шойгу и Гутерриш обсудили работу миссии по установления фактов обстрела ВИЗО в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР) и инициативы ООН по упрощению экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Запорожская АЭС является самой большой атомной станцией Европы и уже неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Сообщения об обстреле Энергодара, рядом с которым находится ЗАЭС, со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) появлялись 13, 14 и 15 августа, под обстрел в том числе попадала и атомная станция.
Ранее по запросу России было проведено заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции. Минобороны РФ назвало действия Украины ядерным терроризмом.
Несмотря на это, власти 42 стран заявили, что Россия обязана вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, чтобы Киев исправно исполнял свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, говорилось в заявлении.
29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле тюрьмы в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в результате погибли более 50 человек. О том, что ООН запустит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, Гутерриш заявил 3 августа на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.