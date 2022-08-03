ООН запустит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле тюрьмы в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в результате погибли 40 человек, 130 человек были ранены. Безсонов рассказал, что удар по тюрьме случился ночью. Предположительно, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам Безсонова, украинские военные прицельно били по баракам с военнопленными. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших увеличилось до 53 человек.