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ООН запустит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Ведомости

ООН запустит миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. Об этом сообщил ТАСС.

Гуттериш сообщил, что ООН получила запросы властей России и Украины о проведении расследования. «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», – сказал генсек.

Он добавил, что у него нет полномочий для проведения «уголовного расследования», а о результатах миссии по установлению фактов будет сообщено правительствам России и Украины.

29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле тюрьмы в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в результате погибли 40 человек, 130 человек были ранены. Безсонов рассказал, что удар по тюрьме случился ночью. Предположительно, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам Безсонова, украинские военные прицельно били по баракам с военнопленными. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших увеличилось до 53 человек.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак 30 июля заявил, что организация готова направить в Еленовку группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон. В пресс-службе Минобороны России 31 июля сообщили, что страна официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста к участию в расследовании обстрела.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных