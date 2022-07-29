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В ДНР заявили о гибели 40 человек в результате удара ВСУ по тюрьме в Еленовке

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли тюрьму в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где содержатся украинские военнопленные. В результате погибли 40 человек. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что удар по тюрьме случился ночью. Предположительно, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам Безсонова, украинские военные прицельно били по баракам с военнопленными. 

«Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых», — написал Безсонов. Он добавил, что в настоящее время идет разбор завалов, поэтому число жертв может вырасти. 

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли село Сачковичи в Климовском районе. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Однако была повреждена линия электропередач. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных