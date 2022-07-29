В ДНР заявили о гибели 40 человек в результате удара ВСУ по тюрьме в Еленовке
Вооруженные силы Украины обстреляли тюрьму в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где содержатся украинские военнопленные. В результате погибли 40 человек. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что удар по тюрьме случился ночью. Предположительно, стреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам Безсонова, украинские военные прицельно били по баракам с военнопленными.
«Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых», — написал Безсонов. Он добавил, что в настоящее время идет разбор завалов, поэтому число жертв может вырасти.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли село Сачковичи в Климовском районе. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Однако была повреждена линия электропередач.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса