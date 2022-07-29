Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сачковичи

19 июля в том же регионе под артиллерийский обстрел попало село Новые Юрковичи. По словам Богомаза, пострадавших также не было. Однако из-за обстрела был поврежден участок автомобильной дороги. В тот же день украинские военные атаковали село Ломаковка (тоже в Брянской области). В результате никто не пострадал, но один из снарядов повредил линию электропередач, из-за чего населенный пункт на какое-то время остался без электричества.