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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сачковичи

Ведомости

Село Сачковичи в Климовском районе Брянской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач», — написал Богомаз. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Климовский район находится на юго-западе Брянской области. Он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

19 июля в том же регионе под артиллерийский обстрел попало село Новые Юрковичи. По словам Богомаза, пострадавших также не было. Однако из-за обстрела был поврежден участок автомобильной дороги. В тот же день украинские военные атаковали село Ломаковка (тоже в Брянской области). В результате никто не пострадал, но один из снарядов повредил линию электропередач, из-за чего населенный пункт на какое-то время остался без электричества.

26 июля губернатор региона сообщил о погибшем в результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное». Пострадавший скончался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных