Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Сачковичи
Село Сачковичи в Климовском районе Брянской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач», — написал Богомаз. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Климовский район находится на юго-западе Брянской области. Он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.
19 июля в том же регионе под артиллерийский обстрел попало село Новые Юрковичи. По словам Богомаза, пострадавших также не было. Однако из-за обстрела был поврежден участок автомобильной дороги. В тот же день украинские военные атаковали село Ломаковка (тоже в Брянской области). В результате никто не пострадал, но один из снарядов повредил линию электропередач, из-за чего населенный пункт на какое-то время остался без электричества.
26 июля губернатор региона сообщил о погибшем в результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное». Пострадавший скончался.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса