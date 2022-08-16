Власти Запорожской области призвали население Украины эвакуироваться на освобожденные территории

«Если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — заявил Рогов. Он добавил, что в Запорожской области сейчас идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.