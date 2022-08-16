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Власти Запорожской области призвали население Украины эвакуироваться на освобожденные территории

Ведомости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал жителей подконтрольных Киеву регионов перебираться на освобожденные территории, передает агентство «РИА Новости».

«Если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — заявил Рогов. Он добавил, что в Запорожской области сейчас идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.

В то же время Рогов отметил неподготовленность украинских властей к отопительному сезону. По его словам, в городе Запорожье уже отключили централизованную подачу горячей воды, а вместе с тем постоянно растут тарифы. Представитель ВГА считает, что отопительный сезон в подконтрольных Киеву регионах «очевидно будет сорван».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время «планово освобождается ДНР».

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории республики. Также в мае была полностью освобождена Херсонская область. Кроме того, большая часть Запорожской области находится под контролем российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных