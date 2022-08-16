В МИД России сообщили о выступающих на стороне Украины афганских спецназовцах
Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к вооруженным формированиям на Украине. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Часть из этих бывших спецназовцев как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — сказал Кабулов.
Он добавил, что часть из них также присоединяются к группировке ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России). Кабулов заострил внимание на том, что действия военных «никак не зависят» от талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России).
По словам дипломата, этот вопрос недавно поднимал представитель Киргизии на конференции в Ташкенте. Тогда он сообщил, что около 110 000 афганцев «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США». Кабулов считает, что, вероятно, в страну их пускать не собираются.
Дипломат также указал на риски попадания на Украину около 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. По его словам, для России важно, чтобы этого не случилось.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Также президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», куда могли поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По июльским данным Минобороны РФ, с 24 февраля на Украину прибыли 7100 наемников. Из них уничтожены или покинули зону боевых действий более 4300, а продолжают участвовать в конфликте свыше 2700.
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