В МИД России сообщили о выступающих на стороне Украины афганских спецназовцах

По словам дипломата, этот вопрос недавно поднимал представитель Киргизии на конференции в Ташкенте. Тогда он сообщил, что около 110 000 афганцев «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США». Кабулов считает, что, вероятно, в страну их пускать не собираются.