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В МИД России сообщили о выступающих на стороне Украины афганских спецназовцах

Ведомости

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к вооруженным формированиям на Украине. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Часть из этих бывших спецназовцев как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — сказал Кабулов.

Он добавил, что часть из них также присоединяются к группировке ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России). Кабулов заострил внимание на том, что действия военных «никак не зависят» от талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России).

По словам дипломата, этот вопрос недавно поднимал представитель Киргизии на конференции в Ташкенте. Тогда он сообщил, что около 110 000 афганцев «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США». Кабулов считает, что, вероятно, в страну их пускать не собираются.

Дипломат также указал на риски попадания на Украину около 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. По его словам, для России важно, чтобы этого не случилось.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Также президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», куда могли поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По июльским данным Минобороны РФ, с 24 февраля на Украину прибыли 7100 наемников. Из них уничтожены или покинули зону боевых действий более 4300, а продолжают участвовать в конфликте свыше 2700.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных