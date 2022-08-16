Газета
Политика

Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Армении Суреном Папикяном, в ходе которых стороны обсудили деятельность российский миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«У нас есть, что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе», – цитирует Шойгу ТАСС.

Глава российского военного ведомства добавил, что продолжение стабилизации обстановки в регионе возможно лишь при соблюдении сторонами режима прекращения огня.

Встреча состоялась в рамках X Московской конференции по международной безопасности.

8 августа обстановку в Карабахе обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Азербайджан требует нового коридора между Арменией и Карабахом

Таким образом Баку стремится ускорить переход региона под свой контроль, считают эксперты

3 августа в районе Лачинского коридора произошли столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле после призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних мирных соглашений.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшегося 27 сентября 2020 г. вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.

За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных