Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшегося 27 сентября 2020 г. вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.