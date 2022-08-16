Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Армении Суреном Папикяном, в ходе которых стороны обсудили деятельность российский миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«У нас есть, что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе», – цитирует Шойгу ТАСС.
Глава российского военного ведомства добавил, что продолжение стабилизации обстановки в регионе возможно лишь при соблюдении сторонами режима прекращения огня.
Встреча состоялась в рамках X Московской конференции по международной безопасности.
8 августа обстановку в Карабахе обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
3 августа в районе Лачинского коридора произошли столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле после призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних мирных соглашений.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшегося 27 сентября 2020 г. вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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