Азербайджан требует нового коридора между Арменией и Карабахом

Азербайджан требует организовать движение из Армении в Нагорный Карабах по альтернативному маршруту вместо находящегося под охраной российских миротворцев Лачинского коридора – единственного маршрута снабжения непризнанной республики. Баку ссылается на трехстороннее соглашение с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г., где говорится о необходимости создании нового маршрута. Армения парирует, что согласно договоренностям маршрут должен быть сначала согласован всеми сторонами в течение трех лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа заявил, что согласованного и утвержденного плана строительства нового маршрута пока нет.