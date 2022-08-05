Азербайджан требует нового коридора между Арменией и Карабахом

Азербайджан требует нового коридора между Арменией и КарабахомТаким образом Баку стремится ускорить переход региона под свой контроль, считают эксперты
Азербайджан требует организовать движение из Армении в Нагорный Карабах по альтернативному маршруту вместо находящегося под охраной российских миротворцев Лачинского коридора – единственного маршрута снабжения непризнанной республики. Баку ссылается на трехстороннее соглашение с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г., где говорится о необходимости создании нового маршрута. Армения парирует, что согласно договоренностям маршрут должен быть сначала согласован всеми сторонами в течение трех лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа заявил, что согласованного и утвержденного плана строительства нового маршрута пока нет.
3 августа в районе Лачинского коридора произошли вооруженные столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора.