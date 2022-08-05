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Азербайджан требует нового коридора между Арменией и Карабахом

Таким образом Баку стремится ускорить переход региона под свой контроль, считают эксперты
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Яна Захарова
Заняв высоты в районе Лачинского коридора, Азербайджан потребовал организовать альтернативный маршрут, связывающий Армению с Нагорным Карабахом / Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан требует организовать движение из Армении в Нагорный Карабах по альтернативному маршруту вместо находящегося под охраной российских миротворцев Лачинского коридора – единственного маршрута снабжения непризнанной республики. Баку ссылается на трехстороннее соглашение с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г., где говорится о необходимости создании нового маршрута. Армения парирует, что согласно договоренностям маршрут должен быть сначала согласован всеми сторонами в течение трех лет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа заявил, что согласованного и утвержденного плана строительства нового маршрута пока нет.

3 августа в районе Лачинского коридора произошли вооруженные столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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