Путин и Пашинян вновь обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за месяц провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, лидеры двух государств подтвердили приверженность трехсторонним соглашениям, подписанным в ноябре 2020 г.
В последний раз Путин и Пашинян провели телефонный разговор 2 августа, темой обсуждения также стал Нагорный Карабах. 3 августа в районе Лачинского коридора произошли столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле после этого призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних соглашений.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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