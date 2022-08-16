Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика над Россией
Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России, следует из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию. Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации», — отмечено в сообщении.
В ведомстве также указали на то, что все возможные последствия «от этой преднамеренной провокации» будут лежать исключительно на стороне Великобритании.
Накануне Минобороны сообщало, что британский RC-135 нарушил границу России в районе мыса Святой Нос. Тогда из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ был поднят в воздух истребитель МиГ-31БМ. Самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.
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