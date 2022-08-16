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Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика над Россией

Ведомости

Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России, следует из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию. Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации», — отмечено в сообщении.

В ведомстве также указали на то, что все возможные последствия «от этой преднамеренной провокации» будут лежать исключительно на стороне Великобритании. 

Накануне Минобороны сообщало, что британский RC-135 нарушил границу России в районе мыса Святой Нос. Тогда из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ был поднят в воздух истребитель МиГ-31БМ. Самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных