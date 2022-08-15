Британский самолет-разведчик нарушил границу России на Кольском полуострове
Самолет-разведчик Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос на Кольском полуострове, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Неизвестная цель, направляющаяся в сторону госграницы России, была обнаружена дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.
«Для пресечения нарушения государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – говорится в сообщении министерства.
В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.
С начала спецоперации России на Украине США и их союзники передают украинской стороне разведданные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что российские военные знают, что «США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». Также в мае издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы «ликвидировать российское руководство» или атаковать российские объекты за пределами Украины.
14 июня заместитель министра обороны по политическим делам Соединенных Штатов Колин Кол заявил, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО).