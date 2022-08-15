Газета
Политика

Британский самолет-разведчик нарушил границу России на Кольском полуострове

Ведомости

Самолет-разведчик Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос на Кольском полуострове, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Неизвестная цель, направляющаяся в сторону госграницы России, была обнаружена дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.

«Для пресечения нарушения государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – говорится в сообщении министерства.

В Минобороны уточнили, что британский самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории России действиями экипажа российского истребителя.

С начала спецоперации России на Украине США и их союзники передают украинской стороне разведданные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что российские военные знают, что «США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». Также в мае издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы «ликвидировать российское руководство» или атаковать российские объекты за пределами Украины.

14 июня заместитель министра обороны по политическим делам Соединенных Штатов Колин Кол заявил, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных