С начала спецоперации России на Украине США и их союзники передают украинской стороне разведданные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что российские военные знают, что «США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам». Также в мае издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы «ликвидировать российское руководство» или атаковать российские объекты за пределами Украины.