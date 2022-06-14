США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО

«Можно сделать многое за счет небольшого [числа], не нужно много [таких боеприпасов], чтобы добиться существенного воздействия. Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — отметил Кол (цитата по ТАСС).