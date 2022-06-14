США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО
США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву, заявил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол.
По его словам, при использовании данной военной техники нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности.
«Можно сделать многое за счет небольшого [числа], не нужно много [таких боеприпасов], чтобы добиться существенного воздействия. Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — отметил Кол (цитата по ТАСС).
В мае издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать усиления напряженности между США и Россией. По данным газеты, документ запрещает передавать Киеву информацию, которая помогла бы «ликвидировать российское руководство» или атаковать российские объекты за пределами Украины.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».