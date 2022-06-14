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Кадыров сообщил об освобождении Камышевахи в ЛНР

Ведомости

Чеченские подразделения завершили освобождение населенного пункта Камышеваха на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации. Я благодарю Замида Чалаева и весь личный состав полка за превосходную работу», — написал Кадыров.

9 июня глава Чечни заявил, что бойцы полка полиции специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чечне и 6-го казачьего полка зачистили населенный пункт Камышеваха, а украинские военные и наемники бегут, оставив «дефицитные» западные вооружения. По его словам, уцелевшие бойцы обосновались в населенном пункте Врубовка, где «ожидают своего бесславного конца».

В мае Минобороны сообщило, что военные ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики. Посол Луганска в России Родион Мирошник также заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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