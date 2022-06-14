Кадыров сообщил об освобождении Камышевахи в ЛНР

В мае Минобороны сообщило, что военные ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики. Посол Луганска в России Родион Мирошник также заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции.