Кадыров сообщил об освобождении Камышевахи в ЛНР
Чеченские подразделения завершили освобождение населенного пункта Камышеваха на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации. Я благодарю Замида Чалаева и весь личный состав полка за превосходную работу», — написал Кадыров.
9 июня глава Чечни заявил, что бойцы полка полиции специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чечне и 6-го казачьего полка зачистили населенный пункт Камышеваха, а украинские военные и наемники бегут, оставив «дефицитные» западные вооружения. По его словам, уцелевшие бойцы обосновались в населенном пункте Врубовка, где «ожидают своего бесславного конца».
В мае Минобороны сообщило, что военные ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики. Посол Луганска в России Родион Мирошник также заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.