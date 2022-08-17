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В офисе Зеленского заявили о планах разрушить Крымский мост

Ведомости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост.

Он назвал строительство этого объекта инфраструктуры «незаконным» и подчеркнул большое военное значение переправы для России. «Такие объекты должны быть уничтожены», — подытожил Подоляк.

Советник Зеленского не уточнил, каким образом планируется атаковать Крымский мост. Однако журналист издания отметил, что Подоляк четко дал понять, что Украина рассматривает мост как «военную цель».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что об уничтожении Крымского моста говорили еще в июне на саммите НАТО. По его словам, украинская сторона обсуждала такие планы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Также на встрече присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Власти Украины не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один».

В Кремле же отметили, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных