В офисе Зеленского заявили о планах разрушить Крымский мост
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост.
Он назвал строительство этого объекта инфраструктуры «незаконным» и подчеркнул большое военное значение переправы для России. «Такие объекты должны быть уничтожены», — подытожил Подоляк.
Советник Зеленского не уточнил, каким образом планируется атаковать Крымский мост. Однако журналист издания отметил, что Подоляк четко дал понять, что Украина рассматривает мост как «военную цель».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что об уничтожении Крымского моста говорили еще в июне на саммите НАТО. По его словам, украинская сторона обсуждала такие планы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Также на встрече присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Власти Украины не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один».
В Кремле же отметили, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса