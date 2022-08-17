В офисе Зеленского заявили о планах разрушить Крымский мост

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что об уничтожении Крымского моста говорили еще в июне на саммите НАТО. По его словам, украинская сторона обсуждала такие планы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Также на встрече присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.