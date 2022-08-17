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Минобороны РФ заявило о бегстве украинских военных из зоны боевых действий

Ведомости

Украинские военные самовольно оставляют боевые позиции и покидают район боевых действий из-за больших потерь и нехватки боеприпасов, сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что в Соледаре в ходе доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ свои подразделения самовольно оставили более трети мобилизованных граждан.

По данным Минобороны, в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) дезертировали больше половины военных 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Ведомство указывает на «значительные потери» противника и нехватку боеприпасов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. Кроме того, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных