Минобороны РФ заявило о бегстве украинских военных из зоны боевых действий
Украинские военные самовольно оставляют боевые позиции и покидают район боевых действий из-за больших потерь и нехватки боеприпасов, сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что в Соледаре в ходе доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ свои подразделения самовольно оставили более трети мобилизованных граждан.
По данным Минобороны, в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) дезертировали больше половины военных 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Ведомство указывает на «значительные потери» противника и нехватку боеприпасов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. Кроме того, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных.
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