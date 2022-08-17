«Телеграф» узнал о намерении Зеленского сменить главкома ВСУ

Залужный был назначен на пост главкома ВСУ в июле 2021 г. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север», в 2018-2019 гг. генерал-майор Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. На новом посту он сменил Руслана Хомчака, который так и не добился «синергии между минобороны и ВСУ», которую хотел видеть Зеленский, сообщал тогда пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.