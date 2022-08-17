«Телеграф» узнал о намерении Зеленского сменить главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский может сместить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предложив ему пост министра обороны, сообщил украинский портал «Телеграф».
«Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту… Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», – приводит сообщение «РИА Новости».
Сам Залужный, по данным украинского СМИ, не рад такой перспективе, однако Зеленскому якобы не хочется «иметь конкурента во время празднования победы Украины».
На место Залужного может претендовать командующий сухопутными войсками страны Александр Сырский, отмечает издание.
Залужный был назначен на пост главкома ВСУ в июле 2021 г. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север», в 2018-2019 гг. генерал-майор Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил. На новом посту он сменил Руслана Хомчака, который так и не добился «синергии между минобороны и ВСУ», которую хотел видеть Зеленский, сообщал тогда пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
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