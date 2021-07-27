Зеленский назначил Залужного новым главнокомандующим ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим Вооруженных сил страны, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на брифинге.
«На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный – командующий войсками оперативного командования "Север"», – сказал Никифоров (цитата по «РБК-Украина»). В 2018-2019 гг. генерал-майор Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.
Ранее Никифоров сообщил об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, отметив, что это решение президента. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – объяснил пресс-секретарь. Хомчак занимал этот пост с марта 2020 г.