Зеленский назначил Залужного новым главнокомандующим ВСУ

Ранее Никифоров сообщил об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, отметив, что это решение президента. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – объяснил пресс-секретарь. Хомчак занимал этот пост с марта 2020 г.