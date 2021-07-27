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Зеленский назначил Залужного новым главнокомандующим ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим Вооруженных сил страны, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на брифинге.

«На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный – командующий войсками оперативного командования "Север"», – сказал Никифоров (цитата по «РБК-Украина»). В 2018-2019 гг. генерал-майор Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.

Ранее Никифоров сообщил об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, отметив, что это решение президента. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – объяснил пресс-секретарь. Хомчак занимал этот пост с марта 2020 г.

Ранее по теме: Зеленский предложил увеличить армию Украины за счет создания нового рода войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных