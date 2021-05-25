Зеленский предложил увеличить армию Украины за счет создания нового рода войск
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) необходимо увеличить на 11 тыс. человек за счет создания нового рода войск — «Сил национальной самообороны», следует из законопроекта, внесенного президентом страны Владимиром Зеленским в Верховную раду. Документ опубликован на сайте украинского парламента.
«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — говорится в пояснительной записке. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 1 закона «О численности ВСУ», которые увеличат численность войск страны с 250 тыс. до 261 тыс. военнослужащих.
Необходимость увеличения численности ВСУ и создания Сил территориальной обороны обосновывается текущей ситуацией «вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части территории страны», для которой действующая структура и принципы территориальной обороны якобы не подходят.
Подразделения территориальной обороны на Украине начали формироваться в регионах весной 2014 г., после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Такие батальоны находились в оперативном подчинении ВСУ и глав областных администраций. Они не выделялись в отдельный род войск, не имели единого командования и изначально частично формировались добровольцами. Некоторые из «добровольческих» террбатов были впоследствии расформированы. В то же время после 2014 г. большая часть террбатов была создана из мобилизованных военнослужащих. В 2015 г. их прикрепили к подразделениям регулярной армии, их снабжение и финансирование ведется через ВСУ.
Сейчас существует 43 террбата, как минимум по одному на регион Украины. В Днепропетровской и Кировоградской областях существуют по три, в Киевской и Черниговской — по два таких батальона. Два ранее сформированных террбата были включены непосредственно в состав ВСУ.
Месяцем ранее завершилась очередная эскалация конфликта в Донбассе. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям. К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.