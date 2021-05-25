Зеленский предложил увеличить армию Украины за счет создания нового рода войск

Месяцем ранее завершилась очередная эскалация конфликта в Донбассе. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям. К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.