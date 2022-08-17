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Путин: для борьбы с алкоголизмом нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни

Ведомости

На встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым президент России Владимир Путин обратил внимание на число жителей с диагнозом «алкоголизм», которое превышает средний показатель по стране. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. 

«Показатель заболеваемости с диагнозом “алкоголизм” и “алкогольный психоз” в 2021 г. составил 122,6 случая на 100 000 граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много», — отметил Путин.

Он призвал главу региона не думать, что «пьют мужики и дальше будут пить». Президент подчеркнул, что в борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать». Он также предостерег Авдеева от подъема цен на алкоголь. 

По словам Путина, необходимо «развернуть пропаганду здорового образа жизни». При этом президент добавил, что одной пропаганды будет мало. Путин считает, что необходимо уделять внимание объектам культуры и воспитывать интерес к культуре.

«Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова», — сказал он. Также президент попросил Авдеева обратить внимание на вопросы здравоохранения в регионе. 

В начале августа тема алкоголизации населения поднималась на встрече Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Глава государства призвал не замалчивать проблемы региона, в том числе высокий уровень алкоголизации и низкие доходы жителей. Президент заявил, что региональным властям нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы разрешить все возникшие трудности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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