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Россия потребовала от США выдать Лаврову визу для выступления в ООН

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», – сообщил он.

Антонов отметил, что вопрос полноформатного участия российской стороны в ГА ООН станет центральной темой его завтрашнего визита в госдеп. Российская сторона будет и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех дипломатов, принимающих участие в сессии ГА ООН, добавил он.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи пройдет с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке, в состав российской делегации также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных