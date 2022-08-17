Россия потребовала от США выдать Лаврову визу для выступления в ООН

Посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».