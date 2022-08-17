Россия потребовала от США выдать Лаврову визу для выступления в ООН
Посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
«Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», – сообщил он.
Антонов отметил, что вопрос полноформатного участия российской стороны в ГА ООН станет центральной темой его завтрашнего визита в госдеп. Российская сторона будет и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех дипломатов, принимающих участие в сессии ГА ООН, добавил он.
77-я сессия Генеральной Ассамблеи пройдет с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке, в состав российской делегации также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.
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