Reuters: Запад не предлагает новые санкции против России из-за опасения низкой поддержки в ООН
Западные страны не предлагают новые санкции против России в ООН, поскольку все больше стран отказывается от публичной критики Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и источники в ООН.
Отмечается, что Запад опасается низкой поддержки в ООН, поэтому не спешит выносить на обсуждение новые ограничительные меры против России. Об этом сигнализирует и рост числа воздержавшихся при голосовании, уточняет агентство.
«Становится все труднее находить значимые способы наказать Россию», — заявил директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн, упомянув затягивающиеся военные действия России на Украине.
По словам источников агентства в дипломатических кругах, в июне Евросоюз даже обдумывал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако от идеи пришлось отказаться из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве (состоит из 47 человек) могут выступить против.
Ранее большинство стран, входящих в состав Генассамблеи, осудили проведение спецоперации на Украине. 26 февраля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить военные действия на территории Украины. В начале марта резолюция все же была принята: «за» проголосовали представители 141 страны, «против» — 5, воздержались — 35.
Позже Генассамблея приняла резолюцию о гуманитарной ситуации на Украине. Помимо требования вывести войска с территории Украины в резолюции также упоминалось об обеспечении безопасности гражданской и критической инфраструктуры. За ее положения проголосовали 140 делегаций, против — пять, еще 38 воздержались.
Также в начале апреля Генассамблея приостановила участие России в Совете по правам человека. Такой шаг поддержали 93 государства, против высказались 24, а 58 воздержались. Россия приняла решение выйти из состава совета досрочно.
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