Reuters: Запад не предлагает новые санкции против России из-за опасения низкой поддержки в ООН

По словам источников агентства в дипломатических кругах, в июне Евросоюз даже обдумывал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако от идеи пришлось отказаться из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве (состоит из 47 человек) могут выступить против.