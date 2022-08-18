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Reuters: Запад не предлагает новые санкции против России из-за опасения низкой поддержки в ООН

Ведомости

Западные страны не предлагают новые санкции против России в ООН, поскольку все больше стран отказывается от публичной критики Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и источники в ООН.

Отмечается, что Запад опасается низкой поддержки в ООН, поэтому не спешит выносить на обсуждение новые ограничительные меры против России. Об этом сигнализирует и рост числа воздержавшихся при голосовании, уточняет агентство.

«Становится все труднее находить значимые способы наказать Россию», — заявил директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн, упомянув затягивающиеся военные действия России на Украине.

По словам источников агентства в дипломатических кругах, в июне Евросоюз даже обдумывал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако от идеи пришлось отказаться из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве (состоит из 47 человек) могут выступить против.

Ранее большинство стран, входящих в состав Генассамблеи, осудили проведение спецоперации на Украине. 26 февраля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить военные действия на территории Украины. В начале марта резолюция все же была принята: «за» проголосовали представители 141 страны, «против» — 5, воздержались — 35.

Позже Генассамблея приняла резолюцию о гуманитарной ситуации на Украине. Помимо требования вывести войска с территории Украины в резолюции также упоминалось об обеспечении безопасности гражданской и критической инфраструктуры. За ее положения проголосовали 140 делегаций, против — пять, еще 38 воздержались.

Также в начале апреля Генассамблея приостановила участие России в Совете по правам человека. Такой шаг поддержали 93 государства, против высказались 24, а 58 воздержались. Россия приняла решение выйти из состава совета досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных