Медведев заявил о желании большинства европейцев восстановить полноценные отношения с Россией

«Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе», – написал он. Также зампред Совбеза приводит такие данные: участвовать в боевых действиях на стороне Киева не хотят «от трех четвертей до 90% граждан ЕС». Такое же отношение у жителей Европы, продолжил он, и к антироссийским санкциям: более половины граждан, а в некоторых странах и две трети, не готовы их поддерживать.