Медведев заявил о желании большинства европейцев восстановить полноценные отношения с Россией
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что большинство жителей стран Европейского союза (ЕС) хотят полноценных отношений с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительства европейских стран сейчас «соревнуются, кто злее расскажет о своём желании порвать с Россией все отношения», отмечает Медведев. Но, «судя по итогам соцопросов», простые европейцы «здравый смысл не утратили», добавляет он.
«Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе», – написал он. Также зампред Совбеза приводит такие данные: участвовать в боевых действиях на стороне Киева не хотят «от трех четвертей до 90% граждан ЕС». Такое же отношение у жителей Европы, продолжил он, и к антироссийским санкциям: более половины граждан, а в некоторых странах и две трети, не готовы их поддерживать.
Методология и организаторы опросов, которые показывают такие настроения европейцев, в сообщении Медведева не указаны.
Сама Россия, заявил Медведев, «хочет мирного сотрудничества, торговли и обменов». Но в РФ хотели бы увидеть, как граждане Европы «не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное».
14 августа глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «эпоха сотрудничества с Россией закончилась», а также что G7 обязана стать «экономическим НАТО» и защитить своих членов от любых экономических рычагов давления. Именно «большая семерка» должна играть активную роль в новой архитектуре безопасности, по мнению Трасс, а не Совет безопасности ООН, где Россия имеет право вето.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц 16 августа сказал, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать, несмотря на то что отношения между странами испортились на долгие годы. В конце июля он отмечал, что санкции против России не будут отменены без заключения «справедливого мира» с Украиной.
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