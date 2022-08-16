Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать, несмотря на то, что отношения между странами испортились на долгие годы, рассказал он в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
«Как бы ни было трудно, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу убедиться, что наши послания доходят непосредственно до президента России, чтобы Россия взяла на себя ответственность напрямую. Я ясно дал ему [Путину] понять, что его подход к Украине не сработает. Это, конечно, не заставляет Россию менять курс от одного момента к другому. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Поэтому я считаю, что такие переговоры важны, в том числе и в будущем», — заявил канцлер Германии.
По его словам, в обозримом будущем нормализовать отношения между странами не получится.
В конце июня Шольц заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Он отметил, что Путин должен достичь договоренностей с Украиной без навязывания условия со стороны России. При этом канцлер ФРГ уточнил, что санкции в отношении России продлятся «сколько нужно».
11 августа Шольц сказал, что Путин сможет посетить ФРГ только после прекращения спецоперации на Украине и подписания мирного договора. Канцлер в очередной раз уточнил, что речь не может идти о «навязанном Россией мире».
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