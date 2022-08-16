Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с Путиным

«Как бы ни было трудно, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу убедиться, что наши послания доходят непосредственно до президента России, чтобы Россия взяла на себя ответственность напрямую. Я ясно дал ему [Путину] понять, что его подход к Украине не сработает. Это, конечно, не заставляет Россию менять курс от одного момента к другому. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Поэтому я считаю, что такие переговоры важны, в том числе и в будущем», — заявил канцлер Германии.