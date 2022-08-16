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Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать, несмотря на то, что отношения между странами испортились на долгие годы, рассказал он в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Как бы ни было трудно, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу убедиться, что наши послания доходят непосредственно до президента России, чтобы Россия взяла на себя ответственность напрямую. Я ясно дал ему [Путину] понять, что его подход к Украине не сработает. Это, конечно, не заставляет Россию менять курс от одного момента к другому. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Поэтому я считаю, что такие переговоры важны, в том числе и в будущем», — заявил канцлер Германии.

По его словам, в обозримом будущем нормализовать отношения между странами не получится.

В конце июня Шольц заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Он отметил, что Путин должен достичь договоренностей с Украиной без навязывания условия со стороны России. При этом канцлер ФРГ уточнил, что санкции в отношении России продлятся «сколько нужно».

11 августа Шольц сказал, что Путин сможет посетить ФРГ только после прекращения спецоперации на Украине и подписания мирного договора. Канцлер в очередной раз уточнил, что речь не может идти о «навязанном Россией мире». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных