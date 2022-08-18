Politico: шесть стран Европы не предложили в июле военную помощь Украине

В то же время на Западе все чаще стали сомневаться в скорой победе Украины. Так, в конце июня телеканал CNN сообщил, что в Белом доме «теряют уверенность» в том, что Украина сумеет вернуть территории, утраченные с начала российской военной операции. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, некоторые западные страны также ждут падения Киева в надежде, что тогда «проблема исчезнет сама собой».