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Politico: шесть стран Европы не предложили в июле военную помощь Украине

Ведомости

Шесть крупнейших стран Европы в июле не дали Украине двусторонних обещаний о предоставлении новой военной помощи. Это случилось впервые с начала спецоперации России на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

В рамках проекта Ukraine Support Tracker институт следит за предоставляемой Украине военной, финансовой и гуманитарной помощью. Как отмечает руководитель проекта Кристоф Требеш, с конца апреля фиксируется тенденция к снижению выделения военной помощи Украине со стороны европейских стран.

Уточняется, что в августе страны – участницы донорской конференции «Копенгаген – Украина – 2022» договорились выделить на закупки оружия Киеву €1,5 млрд. По словам Требеша, это «мизерная сумма» по сравнение с обещаниями, которые звучали ранее.

Он добавил, что Евросоюз направляет куда большие средства на преодоление последствий пандемии, чем на поддержку Украине. Так, в распоряжении Фонда восстановления европейской экономики (RRF) находится €800 млрд. Общая помощь, выделенная Украине европейскими странами, составляет лишь малую часть этой суммы, отметил Требеш. «Я бы сказал, что это удивительно мало, учитывая, что поставлено на карту», – сказал он.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Тем не менее в начале августа на Украину прибыли Mars II из Германии. Также в США заявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи, который оценивается в $1 млрд. В него, в том числе, вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.

В то же время на Западе все чаще стали сомневаться в скорой победе Украины. Так, в конце июня телеканал CNN сообщил, что в Белом доме «теряют уверенность» в том, что Украина сумеет вернуть территории, утраченные с начала российской военной операции. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, некоторые западные страны также ждут падения Киева в надежде, что тогда «проблема исчезнет сама собой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных