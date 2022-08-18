Китай потребовал от США отменить переговоры о торговом соглашении с Тайванем
Правительство КНР предупредило США, что если их контакты с Тайванем в торговой сфере продолжатся, то это негативно скажется на отношениях между Пекином и Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
«Это затронет китайско-американские двусторонние отношения, [негативно] отразится на торгово-экономических связях Китая и Соединенных Штатов. Китайская сторона примет все необходимые ответные меры. Мы будем твердо защищать свой суверенитет, национальную безопасность и интересы развития», – сказала Цзюэтин на еженедельном брифинге.
Она также уточнила, что Вашингтону стоит вести себя крайне осторожно в вопросах контактов с Тайванем, так как для КНР это «самая деликатная и ключевая проблема». По мнению Цзюэтин, власти США обязаны продемонстрировать свою приверженность «единому Китаю», показав сторонникам «так называемой тайваньской независимости» отсутствие поддержки с их стороны.
Ранее между США и Тайванем был заключен переговорный мандат об инициативе в сфере торговли, сообщило торгпредство Соединенных Штатов на острове. В данном мандате изложены общие для обеих сторон цели предстоящих торговых переговоров, которые, как ожидается, пройдут осенью. В заявлении сказано, что США и Тайвань в ходе переговоров собираются обсудить упрощение взаимной торговли, устранение дискриминационных торговых барьеров, цифровую торговлю, трудовые и экологические стандарты.
15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.
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