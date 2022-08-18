Китай потребовал от США отменить переговоры о торговом соглашении с Тайванем

Она также уточнила, что Вашингтону стоит вести себя крайне осторожно в вопросах контактов с Тайванем, так как для КНР это «самая деликатная и ключевая проблема». По мнению Цзюэтин, власти США обязаны продемонстрировать свою приверженность «единому Китаю», показав сторонникам «так называемой тайваньской независимости» отсутствие поддержки с их стороны.