МИД КНР: визит американской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая
Визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Такое заявление сделал на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Это грубое нарушение принципа "одного Китая" и положений совместных китайско-американских коммюнике, суверенитета и территориальной целостности КНР», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
Ван Вэньбинь предостерег США от дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений и призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая». Дипломат добавил, что американские политики, поддерживающие «сепаратистские силы» Тайваня, «определенно потерпят крах». Китай, в свою очередь, намерен принимать меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
14 августа на Тайвань прибыла делегация американских законодателей с двухдневным визитом. В ходе поездки они намерены встретиться с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения. На следующий день Китай объявил новые военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Уточняется, что такое решение связано с «продолжающимися политическими играми США и Тайваня».
Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.
В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая» и ввели против политика и ее родственников санкции. Также в связи с визитом американского спикера Китай объявил военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они прошли с 4 по 7 августа.
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