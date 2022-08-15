МИД КНР: визит американской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая

14 августа на Тайвань прибыла делегация американских законодателей с двухдневным визитом. В ходе поездки они намерены встретиться с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения. На следующий день Китай объявил новые военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Уточняется, что такое решение связано с «продолжающимися политическими играми США и Тайваня».