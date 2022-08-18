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Путин и Токаев проведут встречу в Сочи 19 августа

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

Последний раз Путин и Токаев лично встречались на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ходе которого президент Казахстана, в частности, заявил о непризнании Нур-Султаном Донецкой и Луганской народных республик. Позднее в том же месяце они вместе с лидерами Туркмении, Азербайджана и Ирана обсудили в ходе Каспийского саммита в Ашхабаде развитие экономики и логистики в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных