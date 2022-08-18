Путин и Токаев проведут встречу в Сочи 19 августа
Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.
«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
Последний раз Путин и Токаев лично встречались на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ходе которого президент Казахстана, в частности, заявил о непризнании Нур-Султаном Донецкой и Луганской народных республик. Позднее в том же месяце они вместе с лидерами Туркмении, Азербайджана и Ирана обсудили в ходе Каспийского саммита в Ашхабаде развитие экономики и логистики в регионе.
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