Путин и Токаев проведут встречу в Сочи 19 августа

Последний раз Путин и Токаев лично встречались на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ходе которого президент Казахстана, в частности, заявил о непризнании Нур-Султаном Донецкой и Луганской народных республик. Позднее в том же месяце они вместе с лидерами Туркмении, Азербайджана и Ирана обсудили в ходе Каспийского саммита в Ашхабаде развитие экономики и логистики в регионе.