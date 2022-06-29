Газета
Политика

Владимир Путин совершил первый после начала украинской операции зарубежный визит

С лидерами Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана он обсудил развитие экономики и логистики в регионе
Елена Мухаметшина
kremlin.ru

Президент Владимир Путин 28-29 июня совершил первую зарубежную поездку после того, как 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В среду, 29 июня, глава государства принял участие в Каспийском саммите в Ашхабаде, а днем ранее посетил с официальным визитом Душанбе, где провел переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Каспийский саммит прошел в шестой раз. Помимо Путина и хозяина мероприятия, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, в Ашхабад прибыли главы трех остальных государств «каспийской пятерки»: президент Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эмбрахим Раиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Смотреть / 
5 фото

Лидеры стран «каспийской пятерки» на саммите /kremlin.ru

Экономика региона, развитие логистики и экологические вопросы, связанные с Каспием, стали центральными на саммите. Объем российской торговли в прикаспийские страны растет. В 2021 г. товарооборот, как отметил Путин, увеличился на 35% и составил $34 млрд.

«Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона», – заявил президент. В первую очередь, сказал Путин, речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север - Юг»: масштабного проекта в 7200 км «от Санкт-Петербурга до городов Ирана и Индии». В 2021 г. вступило в силу соглашение между пятью странами о сотрудничестве в транспортной сфере, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный транспортно-логистический узел.

Еще одной темой стало сохранение Каспия и его ресурсов. Об этом сказал не только Путин: его поддержали коллеги Бердымухамедов, Алиев и Токаев. По словам Бердымухамедова, Туркмения выступала с идеей создания новой экологической программы на Каспии. Алиев говорил о проблеме обмеления Каспийского моря, а Токаев – о сохранении краснокнижного каспийского тюленя, который является единственным представителем млекопитающих в этом море.

$865 млн

составил товарооборот между Россией и Туркменией в 2021 г., по данным Кремля. Основные статьи экспорта в Туркменистан – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности. Из Туркмении импортируются текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Токаев, помимо этого, отметил, что с 2018 г., когда проходил последний саммит в Актау (а он тогда еще не был президентом Казахстана), мир претерпел большие изменения: пандемия, нарастание геополитической напряженности. Все это, по его словам, требует объединения усилий для развития на Каспии.

«В результате беспрецедентного глобального шторма возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала, – сказал казахстанский президент. – Актау специально продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и дружбы».

Президент Алиев же сказал, что договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел. Азербайджан является одним из значимых логистических центров Евразии, добавил Алиев.

Как отметил Путин, «залогом процветания нашего общего региона служит неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». В частности, именно страны «прикаспийской пятерки» несут ответственность за сохранение Каспия, сказал президент.

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами накануне поездки отмечал немаловажную особенность конвенции, о которой говорил президент: в ней содержится запрет на присутствие на Каспии внерегиональных вооруженных сил. Переговоры в Ашхабаде, говорил Ушаков, должны подтвердить «стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии».

Этот вопрос обсуждался и 28 июня в Ашхабаде на уровне министров иностранных дел прикаспийских государств. 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных