Владимир Путин совершил первый после начала украинской операции зарубежный визит

Еще одной темой стало сохранение Каспия и его ресурсов. Об этом сказал не только Путин: его поддержали коллеги Бердымухамедов, Алиев и Токаев. По словам Бердымухамедова, Туркмения выступала с идеей создания новой экологической программы на Каспии. Алиев говорил о проблеме обмеления Каспийского моря, а Токаев – о сохранении краснокнижного каспийского тюленя, который является единственным представителем млекопитающих в этом море.