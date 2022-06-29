Владимир Путин совершил первый после начала украинской операции зарубежный визит

Владимир Путин совершил первый после начала украинской операции зарубежный визитС лидерами Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана он обсудил развитие экономики и логистики в регионе
Президент Владимир Путин 28-29 июня совершил первую зарубежную поездку после того, как 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В среду, 29 июня, глава государства принял участие в Каспийском саммите в Ашхабаде, а днем ранее посетил с официальным визитом Душанбе, где провел переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Каспийский саммит прошел в шестой раз. Помимо Путина и хозяина мероприятия, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, в Ашхабад прибыли главы трех остальных государств «каспийской пятерки»: президент Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эмбрахим Раиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Экономика региона, развитие логистики и экологические вопросы, связанные с Каспием, стали центральными на саммите. Объем российской торговли в прикаспийские страны растет. В 2021 г. товарооборот, как отметил Путин, увеличился на 35% и составил $34 млрд.
«Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона», – заявил президент. В первую очередь, сказал Путин, речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север - Юг»: масштабного проекта в 7200 км «от Санкт-Петербурга до городов Ирана и Индии». В 2021 г. вступило в силу соглашение между пятью странами о сотрудничестве в транспортной сфере, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный транспортно-логистический узел.
Еще одной темой стало сохранение Каспия и его ресурсов. Об этом сказал не только Путин: его поддержали коллеги Бердымухамедов, Алиев и Токаев. По словам Бердымухамедова, Туркмения выступала с идеей создания новой экологической программы на Каспии. Алиев говорил о проблеме обмеления Каспийского моря, а Токаев – о сохранении краснокнижного каспийского тюленя, который является единственным представителем млекопитающих в этом море.
$865 млн
составил товарооборот между Россией и Туркменией в 2021 г., по данным Кремля. Основные статьи экспорта в Туркменистан – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности. Из Туркмении импортируются текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Токаев, помимо этого, отметил, что с 2018 г., когда проходил последний саммит в Актау (а он тогда еще не был президентом Казахстана), мир претерпел большие изменения: пандемия, нарастание геополитической напряженности. Все это, по его словам, требует объединения усилий для развития на Каспии.
«В результате беспрецедентного глобального шторма возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала, – сказал казахстанский президент. – Актау специально продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и дружбы».
Президент Алиев же сказал, что договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел. Азербайджан является одним из значимых логистических центров Евразии, добавил Алиев.
Как отметил Путин, «залогом процветания нашего общего региона служит неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». В частности, именно страны «прикаспийской пятерки» несут ответственность за сохранение Каспия, сказал президент.
Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами накануне поездки отмечал немаловажную особенность конвенции, о которой говорил президент: в ней содержится запрет на присутствие на Каспии внерегиональных вооруженных сил. Переговоры в Ашхабаде, говорил Ушаков, должны подтвердить «стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии».
Этот вопрос обсуждался и 28 июня в Ашхабаде на уровне министров иностранных дел прикаспийских государств.