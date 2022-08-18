Три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Три самолета МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», были переброшены в Калининградскую область в рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания, сообщает Министерство обороны России.
«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», – отмечается в сообщении. Самолеты перебазированы на аэродром Чкаловск. Там при помощи МиГ-31 будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов.
В мае вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине применяет «самые современные средства поражения», в числе которых гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса «Кинжал». Он отмечал, что «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. Ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов», говорил Борисов. «Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО», – сказал он.
19 марта Россия впервые заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине, сообщало Минобороны. Власти России рассказали, что оружие было нацелено на склад боеприпасов на западе Украины. После чего министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не рассматривает запуск «Кинжала» как «своего рода изменение правил игры».
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