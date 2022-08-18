Три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область

В мае вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине применяет «самые современные средства поражения», в числе которых гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса «Кинжал». Он отмечал, что «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. Ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов», говорил Борисов. «Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО», – сказал он.