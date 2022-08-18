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Анкара и Киев подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры Украины

Ведомости

Турция и Украина по итогам сегодняшних переговоров во Львове подписали меморандум о помощи в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — сказано в сообщении мининфраструктуры Украины в Telegram-канале.

Согласно документу, страны создадут «Целевую группу по восстановлению Украины», которая будет заниматься координацией реконструкции социально-экономических объектов, в том числе дорог, мостов, больниц и школ, сообщил турецкий портал Haber. Предполагается, что государственные структуры и бизнес Турции помогут в развитии конкретных проектов восстановления, а также окажут консультационную и техническую помощь.

Сегодня состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. По ее итогам украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы были затронуты вопросы по Запорожской АЭС и зерну. Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая продлилась всего 40 минут. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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