Анкара и Киев подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры Украины
Турция и Украина по итогам сегодняшних переговоров во Львове подписали меморандум о помощи в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — сказано в сообщении мининфраструктуры Украины в Telegram-канале.
Согласно документу, страны создадут «Целевую группу по восстановлению Украины», которая будет заниматься координацией реконструкции социально-экономических объектов, в том числе дорог, мостов, больниц и школ, сообщил турецкий портал Haber. Предполагается, что государственные структуры и бизнес Турции помогут в развитии конкретных проектов восстановления, а также окажут консультационную и техническую помощь.
Сегодня состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. По ее итогам украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы были затронуты вопросы по Запорожской АЭС и зерну. Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая продлилась всего 40 минут.
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