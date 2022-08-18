Анкара и Киев подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры Украины

Сегодня состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. По ее итогам украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы были затронуты вопросы по Запорожской АЭС и зерну. Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая продлилась всего 40 минут.