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Во Львове завершились переговоры между Эрдоганом, Зеленским и Гутерришем

Ведомости

Трехсторонние переговоры с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша завершились во Львове в районе 17:40 мск, об этом сообщает турецкий портал Haberturk. Встреча продлилась всего 40 минут.

Трехсторонним переговорам предшествовала двусторонняя встреча Эрдогана и Зеленского, которая стала для них первой личной беседой с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Она продолжалась более двух часов и проходила в закрытом формате. По аналогичным правилам также состоялась беседа Зеленского и Гутерриша. По итогам двух встреч лидер Украины написал в своем Telegram-канале о том, что в ходе двух бесед политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также зерновой вопрос.

По информации телеканала TRT, Эрдоган в ходе переговоров должен был предложить реанимировать так называемый стамбульский процесс как основу для переговоров между Россией и Украиной, обеспечить временное прекращение огня в зоне конфликта, выступить посредником в вопросе обмена пленными и вновь предложить Турцию в качестве площадки для возможных переговоров президента России Владимира Путина и Зеленского. 

В начале августа турецкий лидер уже предлагал Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент также не раз говорил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, на таких переговорах должен обсуждаться только один вопрос — прекращение огня на Украине. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил невозможность встречи. По его словам, «украинская делегация переговорщиков ушла с радаров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных