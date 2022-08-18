Во Львове завершились переговоры между Эрдоганом, Зеленским и Гутерришем

Трехсторонним переговорам предшествовала двусторонняя встреча Эрдогана и Зеленского, которая стала для них первой личной беседой с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Она продолжалась более двух часов и проходила в закрытом формате. По аналогичным правилам также состоялась беседа Зеленского и Гутерриша. По итогам двух встреч лидер Украины написал в своем Telegram-канале о том, что в ходе двух бесед политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также зерновой вопрос.