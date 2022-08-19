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Reuters: США планируют выделить Украине еще $800 млн военной помощи

Ведомости

США готовятся выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. О нем может быть объявлено уже 19 августа, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника. 

По данным издания, президент США Джо Байден воспользуется полномочиями главы государства, которые позволяют ему передавать вооружения из американских арсеналов. О каком именно оружии идет речь, не уточняется. 

Один из источников допускает, что объявление о выделении нового пакета военной помощи может быть отложено до следующей недели. По его словам, может измениться и конечная стоимость пакета.

На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка.  В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.

Однако не все западные страны готовы и дальше выделять военную помощь Украине. Накануне издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что в июле Украине не дали двусторонних обещаний о предоставлении военной помощи шесть крупнейших стран Европы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

Западные страны в свою очередь стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных