Володин заявил, что США обрекают страны Европы на голод, холод и изоляцию

Спикер Госдумы также убежден, что решение европейских государств об отказе от российских энергоносителей и запрет на въезд гражданам РФ в Европу были сделаны под давлением Вашингтона. В чисто стран, которые стали «проводниками политики» США в Европе, Англия, Эстония, Украина, Польша, Чехия и Финляндия, считает он. «Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», – заявил политик.