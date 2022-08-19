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Володин заявил, что США обрекают страны Европы на голод, холод и изоляцию

Ведомости

Вашингтон продает Европе энергоносители более чем в семь раз дороже цены на внутреннем рынке, обрекая ее на «голод, холод и изоляцию», написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В США газ сегодня стоит $333 за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаtт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений – 8,9%», – отметил Володин.

По его словам, аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству, а урожай сократился на 20%. Также ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год, добавил Володин.

Спикер Госдумы также убежден, что решение европейских государств об отказе от российских энергоносителей и запрет на въезд гражданам РФ в Европу были сделаны под давлением Вашингтона. В чисто стран, которые стали «проводниками политики» США в Европе, Англия, Эстония, Украина, Польша, Чехия и Финляндия, считает он. «Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», – заявил политик.

Володин неоднократно критиковал Европу за введенные санкции, которые, по его мнению, бьют по ней самой. 9 августа он заявил, что 77,6% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России, а также отметил, что санкционная политика Запада привела только к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.

В начале июля стало известно, что Европейский союз по итогам прошлого месяца впервые в истории импортировал больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем трубопроводного газа из России. Объем поставок американского СПГ в Европу в июне составил около 5 млрд куб. м, объем же природного газа из России оказался намного меньше этого значения.

Введенные против России санкции и контрсанкции РФ привели к остановке прокачки по газопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. А в середине июня на 40% сократился объем газа, идущего по газопроводу «Северный поток – 1» (мощность – 55 млрд куб. м в год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных