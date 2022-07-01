США впервые в истории обогнали Россию по поставкам газа в ЕС

Сегодня поставки газа из РФ в ЕС снижаются. Введенные против России санкции и контрсанкции РФ привели к остановке прокачки по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. А в середине июня на 40% сократился объем газа, идущего по газопроводу «Северный поток – 1» (мощность – 55 млрд куб. м в год).