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Экономика

США впервые в истории обогнали Россию по поставкам газа в ЕС

Ведомости

Европейский союз (ЕС) по итогам июня впервые в истории импортировал больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в Twitter.

«Недавнее резкое сокращение поставок природного газа из России в Европу означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем газа по трубопроводу из России», — написал глава МЭА.

Согласно данным, которые привел Бироль, объем поставок американского СПГ в Европу в июне составил около 5 млрд куб. м. Объем импорта природного газа из России оказался немного меньше этого значения. «Сокращение российских поставок требует принятия усилий по снижению спроса в Европе для подготовки к суровой зиме», — заявил он.

Ранее глава МЭА предупредил, что ЕС должен подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, а также призвал правительства стран-членов принять меры по сокращению спроса и сохранению работы стареющих атомных электростанций. По его словам, при прекращении поставок газа из России Евросоюзу придется к середине февраля 2023 г. сократить его потребление на 30%.

В 2021 г. из РФ было экспортировано около 155 млрд куб. м газа (140 млрд куб. м по трубопроводам и 15 млрд куб. м – СПГ). По оценкам агентства, поставки из России составили около 45% от всего импорта.

Сегодня поставки газа из РФ в ЕС снижаются. Введенные против России санкции и контрсанкции РФ привели к остановке прокачки по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. А в середине июня на 40% сократился объем газа, идущего по газопроводу «Северный поток – 1» (мощность – 55 млрд куб. м в год).

27 апреля были приостановлены поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 21 мая по той же причине прекратились поставки российского газа финской государственной энергетической компании Gasum. Впоследствии доступ к российскому газу был перекрыт для датской Orsted, нидерландской GasTerra и Shell Energy Europe.

С января 2022 г. «Газпром» снизил экспорт своего газа в дальнее зарубежье (с учетом поставок в Китай) на 28,9% — до 65,6 млрд куб. м, сообщала компания в Telegram. По оценкам агентства Fitch, ЕС потребуется более трех лет, для того чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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