«Газпром» прекратит поставки газа Shell и Orsted

31 мая «Газпром» заявил об остановке поставок газа нидерландской GasTerra, которая также отказалась оплачивать их по новой схеме. 30 мая GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России компания недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт. Ранее российская компания остановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях.