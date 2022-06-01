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«Газпром» прекратит поставки газа Shell и Orsted

Ведомости

«Газпром» с 1 июня остановит поставки газа компании Shell Energy Europe Limited в Германию и датской Orsted из-за отказа оплачивать их в рублях, говорится в Telegram-канале «Газпрома».

В «Газпроме» рассказали, что в 2021 г. компания поставила Orsted 1,97 млрд куб. м газа — две трети от общего потребления газа в Дании. По контракту с Shell Energy Europe Limited «Газпром» должен поставлять в Германию до 1,2 млрд куб. м газа в год.

С 1 апреля начал действовать новый механизм оплаты поставок газа в недружественные страны. Импортеры должны открыть рублевый и валютный счета в «Газпромбанке» и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такая мера была принята из-за заморозки на Западе половины резервов Банка России на сумму около $300 млрд.

31 мая «Газпром» заявил об остановке поставок газа нидерландской GasTerra, которая также отказалась оплачивать их по новой схеме. 30 мая GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России компания недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт. Ранее российская компания остановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных