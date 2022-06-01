«Газпром» прекратит поставки газа Shell и Orsted
В «Газпроме» рассказали, что в 2021 г. компания поставила Orsted 1,97 млрд куб. м газа — две трети от общего потребления газа в Дании. По контракту с Shell Energy Europe Limited «Газпром» должен поставлять в Германию до 1,2 млрд куб. м газа в год.
С 1 апреля начал действовать новый механизм оплаты поставок газа в недружественные страны. Импортеры должны открыть рублевый и валютный счета в «Газпромбанке» и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такая мера была принята из-за заморозки на Западе половины резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
31 мая «Газпром» заявил об остановке поставок газа нидерландской GasTerra, которая также отказалась оплачивать их по новой схеме. 30 мая GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России компания недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт. Ранее российская компания остановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях.