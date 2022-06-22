МЭА: ЕС нужно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что Европейский союз (ЕС) должен подготовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой, а также призвало правительства стран-членов принять меры по сокращению спроса и сохранению работы стареющих атомных электростанций. Об этом сообщает Financial Times.
Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что Россия стремится получить «рычаги давления» путем сокращения поставок газа в Европу в контексте спецоперации на Украине. В прошлом году МЭА стало одной из первых официальных организаций, публично обвинивших Россию в манипулировании поставками газа в Европу в преддверии спецоперации.
«Европа должна быть готова к полному отключению от российского газа, – отметил Бироль в интервью Financial Times. – По моему мнению, цель сокращения поставок газа – не дать Европе заполнить свои газохранилища, что позволит России увеличить количество возможных рычаги давления в зимние месяцы».
По словам главы МЭА, чрезвычайные меры, принятые европейскими странами на этой неделе для сокращения спроса на газ, в том числе запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения по поводу роста выбросов углекислого газа. Он отметил, что Европа будет ускорять реализацию планов по сокращению зависимости от импортируемого ископаемого топлива и наращиванию объемов возобновляемой энергии. Ожидается, что общий объем инвестиций в энергетику вырастет в этом году на 8% и достигнет $2,4 трлн.
Однако Бироль считает, что до сих пор Европа не может заявить о своей независимости от российских энергоносителей, и Евросоюзу стоит уже сегодня начать делать запасы газа перед наступлением зимы.
По данным консалтинговой компании ICIS, Европа уменьшила свою зависимость от российского газа с 40% до 20% от общего объема поставок со дня начала спецоперации. Однако у ЕС заканчиваются варианты диверсификации поставок.