МЭА: ЕС нужно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа

По словам главы МЭА, чрезвычайные меры, принятые европейскими странами на этой неделе для сокращения спроса на газ, в том числе запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения по поводу роста выбросов углекислого газа. Он отметил, что Европа будет ускорять реализацию планов по сокращению зависимости от импортируемого ископаемого топлива и наращиванию объемов возобновляемой энергии. Ожидается, что общий объем инвестиций в энергетику вырастет в этом году на 8% и достигнет $2,4 трлн.