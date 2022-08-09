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Политика

Володин заявил, что более 77% иностранных компаний остались в России

Ведомости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 77,6% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал Володин. Политик не объяснил откуда у него эти данные.

Также спикер Госдумы отметил, что санкционная политика Запада привела только к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли», — заявил он. Зарубежные компании, отметил Володин, «неохотно уходят с российского рынка», так как за этим следуют различные издержки, а также отсутствие перспектив вернуться обратно.

Президент России Владимир Путин 8 июня заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. По его словам, компании уже жалеют о своем уходе, но это следствие политики не способных принимать самостоятельные решения стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ на действия России страны ЕС, Великобритания, США и Канада ввели масштабные санкции против страны. В итоге несколько сотен западных компаний решили ограничить свою деятельность на российском рынке или вовсе покинули его. Согласно подсчетам Йельского университета, более 1000 компаний из различных областей сократили свое присутствие в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных