Володин заявил, что более 77% иностранных компаний остались в России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 77,6% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал Володин. Политик не объяснил откуда у него эти данные.
Также спикер Госдумы отметил, что санкционная политика Запада привела только к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли», — заявил он. Зарубежные компании, отметил Володин, «неохотно уходят с российского рынка», так как за этим следуют различные издержки, а также отсутствие перспектив вернуться обратно.
Президент России Владимир Путин 8 июня заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. По его словам, компании уже жалеют о своем уходе, но это следствие политики не способных принимать самостоятельные решения стран.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России страны ЕС, Великобритания, США и Канада ввели масштабные санкции против страны. В итоге несколько сотен западных компаний решили ограничить свою деятельность на российском рынке или вовсе покинули его. Согласно подсчетам Йельского университета, более 1000 компаний из различных областей сократили свое присутствие в России.
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