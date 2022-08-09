Володин заявил, что более 77% иностранных компаний остались в России

Также спикер Госдумы отметил, что санкционная политика Запада привела только к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли», — заявил он. Зарубежные компании, отметил Володин, «неохотно уходят с российского рынка», так как за этим следуют различные издержки, а также отсутствие перспектив вернуться обратно.