Путин: покинувшие Россию иностранные компании пожалеют о своем решении
Ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами президент отметил, некоторые компании уже жалеют о своем уходе, но это следствие политики не способных принимать самостоятельные решения стран.
«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений», – сказал глава российского государства (цитата по «РИА Новости»).
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России. Компании уже начали подсчитывать убытки: например, Nissan из-за приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге спишет $499 млн убытков, британская энергетическая компания BP готовится списать убытки в размере $25 млрд.