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Бизнес

Путин: покинувшие Россию иностранные компании пожалеют о своем решении

Ведомости

Ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами президент отметил, некоторые компании уже жалеют о своем уходе, но это следствие политики не способных принимать самостоятельные решения стран.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений», – сказал глава российского государства (цитата по «РИА Новости»).

С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России. Компании уже начали подсчитывать убытки: например, Nissan из-за приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге спишет $499 млн убытков, британская энергетическая компания BP готовится списать убытки в размере $25 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных