Гендиректор Nissan заявил о приостановке работы завода в Петербурге на год

О приостановке поставок автомобилей в Россию и производства с начала спецоперации на Украине сообщили несколько крупных автоконцернов, в частности Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие. Работа завода российского предприятия Nissan «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» была приостановлена с 14 марта 2022 г. в связи с задержками поставок комплектующих. О возобновлении производства после 14 марта в компании не сообщали. По данным Росстата, в I квартале 2022 г. производство легковых автомобилей в России сократилось на 33,2% к I кварталу 2021 г., объем выпуска составил 244 019 единиц.