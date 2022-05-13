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Бизнес

Гендиректор Nissan заявил о приостановке работы завода в Петербурге на год

Ведомости

Руководство Nissan предполагает, что производство на российском заводе компании в Санкт-Петербурге будет приостановлено на год, сообщило издание Automotive News со ссылкой на генерального директора автопроизводителя Макото Учида.

«Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — заявил он журналистам во время телефонного разговора о прибылях и убытках.

Учида сообщил, что Nissan списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2023 г., убыток составил $499 млн. По словам генерального директора компании, есть много «неопределенностей», связанных с Россией и Украиной, которые могут оказать «существенное влияние» на показатели Nissan в 2023 г. и, возможно, в последующие года.

На заводе в Санкт-Петербурге Nissan собирает внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Убыток Nissan по итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2022 г., составил $408,12 млн., включая $117,9 млн из-за негативного влияния на собственный бизнес и $290,1 млн из-за партнерских проектов с Renault.

О приостановке поставок автомобилей в Россию и производства с начала спецоперации на Украине сообщили несколько крупных автоконцернов, в частности Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие. Работа завода российского предприятия Nissan «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» была приостановлена с 14 марта 2022 г. в связи с задержками поставок комплектующих. О возобновлении производства после 14 марта в компании не сообщали. По данным Росстата, в I квартале 2022 г. производство легковых автомобилей в России сократилось на 33,2% к I кварталу 2021 г., объем выпуска составил 244 019 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных