Глава МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

«Мы должны решить и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком действия от трех лет и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена ​​возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним. <...> И, начиная с настоящего момента, нужно сказать четкое "нет" туристам из России и Белоруссии, отозвать уже выданные долгосрочные многократные визы, по крайней мере, до окончания войны и продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе», – сказано в сообщении.