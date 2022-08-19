Глава МИД Литвы призвал аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы на время, пока продолжается специальная военная операция на Украине, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его комментарий был опубликован в издании Politico.
«Мы должны решить и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком действия от трех лет и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним. <...> И, начиная с настоящего момента, нужно сказать четкое "нет" туристам из России и Белоруссии, отозвать уже выданные долгосрочные многократные визы, по крайней мере, до окончания войны и продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе», – сказано в сообщении.
Между тем Ландсбергис также отметил, что поиск совместного решения по этому вопросу может вызвать раскол между теми странами ЕС, которые уже перестали выдавать туристические визы, и теми, кто продолжает это делать.
Это не первое предложение главы литовского МИДа. Ранее он уже призывал страны ЕС аннулировать выданные туристические визы россиянам. «Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными», – заявил Ландсбергис. Он аргументировал недовольство Литвы возможностью россиян получить шенгенскую визу в дипмиссии сторонних европейских стран и затем приехать в страны Балтии.
Вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян будет рассмотрен министрами иностранных дел на неформальной встрече 31 августа. Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.
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