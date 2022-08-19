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Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября

Ведомости

Правительство решило ввести квоты на вывоз картона и бумаги, которые будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба правительства. Постановление об этом уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Квота составит 30 000 т. Распределить объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли. Сделать это нужно до 31 августа», – говорится в сообщении пресс-службы.

Решение призвано поддержать производителей картонной тары, которые используют макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Помимо этого решение также должно помочь не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке России.

Квота распространяется исключительно на промышленные поставки и не будет затрагивать вывоз физлицами для личного пользования. Кроме того, квота не будет касаться макулатуры, которая будет вывозиться в Абхазию, Южную Осетию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

После начала спецоперации на Украине спрос на российский картон для производства упаковки для крупногабаритных грузов с конца февраля до середины апреля снизился на 25-30%, или на 112 000-134 000 т в месяц. Производители решили сократить выпуск на 25%. В обзоре Объединенной бумажной компании за 2021 г. говорилось, что более 50% экспорта российского картона приходилось на Китай, также его поставляли в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных