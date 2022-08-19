Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября

После начала спецоперации на Украине спрос на российский картон для производства упаковки для крупногабаритных грузов с конца февраля до середины апреля снизился на 25-30%, или на 112 000-134 000 т в месяц. Производители решили сократить выпуск на 25%. В обзоре Объединенной бумажной компании за 2021 г. говорилось, что более 50% экспорта российского картона приходилось на Китай, также его поставляли в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию.