Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября
Правительство решило ввести квоты на вывоз картона и бумаги, которые будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба правительства. Постановление об этом уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Квота составит 30 000 т. Распределить объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли. Сделать это нужно до 31 августа», – говорится в сообщении пресс-службы.
Решение призвано поддержать производителей картонной тары, которые используют макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Помимо этого решение также должно помочь не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке России.
Квота распространяется исключительно на промышленные поставки и не будет затрагивать вывоз физлицами для личного пользования. Кроме того, квота не будет касаться макулатуры, которая будет вывозиться в Абхазию, Южную Осетию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
После начала спецоперации на Украине спрос на российский картон для производства упаковки для крупногабаритных грузов с конца февраля до середины апреля снизился на 25-30%, или на 112 000-134 000 т в месяц. Производители решили сократить выпуск на 25%. В обзоре Объединенной бумажной компании за 2021 г. говорилось, что более 50% экспорта российского картона приходилось на Китай, также его поставляли в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию.
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